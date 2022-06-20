خارجية الدبيبة: سفراء ليبيا يقدمون أوراق اعتمادهم بوكالة الطاقة الذرية وجمهورية غانا

قدم أسامة عبدالجليل عبدالهادي، أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قدمها إلى “رافائيل غروسي” مدير عام الوكالة.

ورحب “رافائيل غروسي” بالسفير معرباً عن تمنياته له بكامل التوفيق في مهامه الجديدة.

وثمن الجانبان، التعاون الثنائي والتاريخي بين الوكالة ودولة ليبيا في مجالات مختلفة، كما تحدث المدير عن مبادرة الوكالة والاتحاد الأفريقي المعنية بمعالجة أمراض السرطان وإمكانية استفادة دولة ليبيا من هذه المبادرة والبرامج الأخرى التي تقدمها الوكالة.

ومن جهته أعرب السفير عن استعداده للتعاون مع الوكالة في هذا المجال خاصة وعدد من المجالات الأخرى، مشيداً بجهود المدير العام والوكالة في الخصوص.

يُشار بأنه تم تعيينه محافظ ليبيا لدى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حيث أن دولة ليبيا عضو بمجلس المحافظين عن الفترة من سبتمبر 2021م إلى سبتمبر 2023م.

ويعتبر مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد جهازي تقرير السياسات العامة في الوكالة وتّقدم توصيتها إلى المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء.

كما قدّم سفير ليبيا خميس بركة إبراهيم رسالة اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضاً إلى رئيس جمهورية غانا “نانا أكوفو-أدو” حيث تم اعتماده من قبل الرئيس والذي أكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين متمنياً له كامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين .

جاء هذا خلال مراسم اعتماده و التي عُقدت في العاصمة أكرا في بيت اليوبيل “القصر الرئاسي ومكتب الرئيس”، وبحضور نائب وزير الخارجية، ورئيس المراسم بالرئاسة ، ومدير الشؤون الأفريقية بالوزارة الغانية وعدد من الشخصيات الرسمية.

وفي سياق منفصل زارت وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، مع وفد مرافق من الوزارة، اليوم الأحد، “المبنى الرخامي” الذي يعود تاريخه لأكثر من 90 عاماً.

وبحسب بيان وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، فإن زيارة المنقوش جاءت لمتابعة إجراءات الصيانة لهذا المبنى العريق، والذي سيكون المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ويُعد هذا المبنى من أهم المعالم التاريخية في العاصمة طرابلس، كما أثنت المنقوش، على جهود العاملين وحثتهم على مواصلة العمل الدؤوب والإسراع في مستوى الإنجاز لكي تستلم وزارة الخارجية المبنى في الوقت المحدد.