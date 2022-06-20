الهاشمي: وجود قوات أجنبية من أي دولة في بلادنا مرفوض

ربط عضو مجلس النواب ، محمد الهاشمي، تزامن هذا التحرك مع ما تشهده ليبيا من انعكاس للصراع الراهن في أوكرانيا، معبراً عن أسفه لـ”وجود قوات أجنبية في بلاده تمثل أطرافاً رئيسية في الصراع المحتدم”.

ورأى الهاشمي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن تمديد تركيا لقواتها في ليبيا “ينذر بتكرار الأمر من دول أخرى، مما يبقي الأوضاع على ما هي عليه في البلاد”، مستكملاً: “وجود قوات أجنبية من أي دولة في بلادنا مرفوض، كما أنه مقلق للجميع وليس للنخبة السياسية فقط”.

وتابع: “الأتراك ينسقون مع تشكيلات مسلحة محلية ما يعزز نفوذ تلك الجماعات، وهذا يتعارض مع كافة المخرجات الأممية الداعية لنزع سلاح تلك التشكيلات وإعادة دمجهم في المؤسسات الأمنية والمدنية”.