سفير دولة ليبيا يقدم أوراق اعتماده مندوبا لدى «وكالة الطاقة الذرية»

قدم السفير أسامة عبدالجليل عبدالهادي، أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قدمها إلى “رافائيل غروسي” مدير عام الوكالة.

ورحب “رافائيل غروسي” بالسفير معرباً عن تمنياته له بكامل التوفيق في مهامه الجديدة.

وثمن الجانبان، التعاون الثنائي والتاريخي بين الوكالة ودولة ليبيا في مجالات مختلفة، كما تحدث المدير عن مبادرة الوكالة والاتحاد الأفريقي المعنية بمعالجة أمراض السرطان وإمكانية استفادة دولة ليبيا من هذه المبادرة والبرامج الأخرى التي تقدمها الوكالة.

ومن جهته أعرب السفير عن استعداده للتعاون مع الوكالة في هذا المجال خاصة وعدد من المجالات الأخرى، مشيداً بجهود المدير العام والوكالة في الخصوص.

يُشار بأنه تم تعيينه محافظ ليبيا لدى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حيث أن دولة ليبيا عضو بمجلس المحافظين عن الفترة من سبتمبر 2021م إلى سبتمبر 2023م؛ ويعتبر مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد جهازي تقرير السياسات العامة في الوكالة وتّقدم توصيتها إلى المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء.