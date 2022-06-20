اليسير: تركيا ستقوم بتوظيف وجودها في ليبيا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على هامش الصراع الدولي

توقع عضو المؤتمر الوطني العام السابق (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، قيام تركيا بـ”توظيف وجودها في ليبيا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على هامش الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا”.

اليسير، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ينتظر ليرى نتيجة الحرب العسكرية الروسية على أوكرانيا، فهو يهادن موسكو مؤقتاً لتقاطع مصالحه معها في مواقع أخرى، ولكن لو انتصرت واشنطن وحلفاؤها، فسيسارع بالتنسيق معهم”.

ورأى أن ليبيا باتت “نقطة انطلاق لإعادة تشكيل واستعادة (الإمبراطورية العثمانية)، ولن يخرج منها، لكونها تشكل مجالاً حيوياً مهماً لسياساته الخارجية والأمنية والاقتصادية”.

ولفت اليسير إلى “توظيف تركيا لوجودها في الغرب الليبي لإحداث نزاع بشأن التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط، فضلاً عن نزاعاتها مع الاتحاد الأوروبي واليونان”.

وتوقع اليسير “استمرار أنقرة في التلاعب بكل من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، حتى بعد انتهاء شرعية الأخير بانقضاء خريطة الطريق الأممية”.

وزاد: “تركيا عمقت وجودها في ليبيا بفضل تحالفها مع تنظيم الإخوان والانتهازيين من السياسيين وقادة التشكيلات المسلحة، وهذا أوجد لها أذرعاً في كل قطاع ومؤسسة، وبالتالي أياً كان الفائز من الرجلين أو تم استحضار شخصية ثالثة سيكون لديها أعوان أقوياء بفريقه”.