ليبيا تحتل المرتبة 151 في مؤشر السلام العالمي وتسجل تحسنا ملحوظا على الصعيد الأمني

احتلت ليبيا المرتبة 14 عربيا و151 عالميا ضمن مؤشر السلام العالمي للعام 2022، وأشار معهد السلام والاقتصاد العالمي إلى أن البلاد شهدت تحسنا ملحوظا على الصعيد الأمني فيما بلغ حجم الإنفاق العسكري 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح المعهد في تقرير له، أن ليبيا سجلت أكبر زيادة في الاستقرار في المنطقة وأكبر تحسن على مستوى العالم، حيث تحسنت درجاتها بنسبة 5.6% في مؤشر السلام للعام 2022، على الرغم من أنها لا تزال واحدة من أقل البلدان سلمًا في العالم وفق المعهد.

وأضاف تقرير معهد السلام والاقتصاد العالمي أن ليبيا شهدت تدهورا في مؤشر واحد فقط وهو تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في حين سجلت أكبر تحسن في مجال السلام والأمن، والمظاهرات العنيفة واللاجئين والنازحين داخليًا وتصورات الإجرام.

كما ذكر المعهد إن ليبيا لا تزال تواجه العديد من التحديات للسلام، ومع ذلك تحسن مجال السلامة والأمن بنسبة 8.3% مدفوعًا بتراجع مظاهر العنف ومؤشرات اللاجئين والنازحين داخليًا، في وقت انخفضت فيه أعداد الوفيات من ضحايا العنف بنسبة 21%.