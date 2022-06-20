الغويل من أمريكا: الوجود التركي ضروري لضمان عدم العودة للحرب

دافع زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة “جونز هوبكنز” حافظ الغويل، عن الوجود التركي في ليبيا، واعتبره “ضرورياً لضمان عدم العودة للحرب”، بحسب زعمه.

ورغم إقراره بتوظيف تركيا لليبيا ورقة ضغط لتحقيق مصالحها الخاصة، رأى الغويل في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن هذا “التوظيف لم يكن حكراً على تركيا، ولكن تم من قبل أغلب الدول المتدخلة بالمشهد الليبي”، بحسب زعمه.

وتابع: “إلا أنه يحسب لأنقرة كونها الدولة الوحيدة التي حالت دون سقوط العاصمة طرابلس في يد قوات متحالفة مع مرتزقة”، بحسب زعمه.