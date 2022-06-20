بينهم أطفال.. إجراء 40 عملية جراحية لحالات مهدّدة بالعمى بمستشفى العيون طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ، عن إجراء 40 عملية جراحية بمستشفى العيون طرابلس؛ لإنقاذ حالات مرضية مهدّدة بالعمى خلال استضافة الطبيب الزائر أحمد مصطفى، بمساعدة فرق العمليات الكبرى بالمستشفى.

كما أوضحت وزارة الصحة أن من الحالات أطفال لا تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر، يعانون من الماء الأزرق الوراثي.

وذكرت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار برنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس من العام الماضي، بهدف توفير العلاج داخل ليبيا، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الصحة أقرّ بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، تتولّى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.