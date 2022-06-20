تقرير إيرلندي: انتقادات لتواجد قطعة بحرية بريطانية لعبت دورًا إنسانيًا مرتبطًا بليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “دونيغال ديموكرات” الإيرلندية عن عضو بمجلس مقاطعة غرب “دونيغال” انتقاده لتواجد قطعة بحرية بريطانية في بلاده.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد أكد من خلاله عضو المجلس “مايكل شولم ماك غيولا إيسبايغ” رفضه التواجد المفاجئ للقطعة البحرية البريطانية “أتش أم أس إنتربرايس أتش 88” في ميناء مدينة “كورك” الإيرلندية.

وأشار التقرير إلى مشاركة “أتش أم أس إنتربرايس أتش 88” في العديد من المهام الإنسانية والطارئة خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك إنقاذ أكثر من ألفين و400 مهاجر غير شرعي في العام 2015 ممن يعبرون من السواحل الليبية باتجاه نظيرتها في إيطاليا.

ترجمة المرصد – خاص

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