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قناة العربية: لجنة 5+5 توصي بحل الأزمة الراهنة بطرح اسم جديد لتشكيل الحكومة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت قناة العربية، بأن اللجنة العسكرية 5+5 أوصت في ختام أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، بحل أزمة الحكومة الراهنة من خلال طرح اسم جديد لتشكيل الحكومة وتجنب الصراع الدائر.

وأضافت قناة العربية، أن اللجنة طالبت بفتح اتصال مع الأطراف في طرابلس لوقف التصعيد وأي تحشيد عسكري.

ودعت اللجنة، إلى العمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد، وفقا للعربية.

وتمسكت اللجنة، بضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات وتسليم مراكزهم للجيش الليبي.

وطالبت اللجنة، بدعم دولي للجيش وحل أزمة المرتبات وتدريبيه لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأوصت اللجنة، بفتح كافة المنشآت النفطية فورًا دون أي شروط تحت رقابة دولية لمراقبة سير العمل.

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صحيفة الساعة 24

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