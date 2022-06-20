تقرير صيني: هواوي تدرب ليبيين في تونس بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته خدمة أخبار الصين عن إقامة عملاق التكنولوجيا الصيني شركة “هواوي” نشاطا تدريبيا يخص 21 من الدول الإفريقية ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد استقطاب أكثر من 80 من خريجي برنامج “أس أف تي أف” ومن بينهم ليبيين لأول لقاء بينهم في العاصمة التونسية تونس وتحت شعار “بذور من أجل المستقبل شمال إفريقيا 2022”.

وأشار التقرير لحضور سفير الصين في تونس “تشانغ جيان قوه” ووزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بو كثير و”وانغ دونغ” نائب الرئيس التنفيذي لفرع شركة “هواوي” بشمال إفريقيا إلى هذا اللقاء ناقلا عن السفير وجهة نظره بشأن التعاون الوثيق بين الحكومات والشركات والجامعات والمؤسسات.

وأضاف “قوه” أن هذا التعاون يهدف لجعل التعليم الرقمي حقا أساسيا للشباب الإفريقي فيما شدد بو كثير على وجود إمكانات كبيرة لتطوير وهيكلة التعاون القائم على المعرفة في وقت قال فيه “دونغ” أن البرنامج سيدرب 10 مهندس بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الـ5 المقبلة.

ترجمة المرصد – خاص

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