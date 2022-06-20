قناة العربية: لجنة 5+5 تعمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد

أفادت قناة العربية، بأن “اللجنة العسكرية 5+5 أوصت في ختام أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة، بحل أزمة الحكومة الراهنة من خلال طرح اسم جديد لتشكيل الحكومة وتجنب الصراع الدائر”.

وأضافت قناة العربية، أن “اللجنة طالبت بفتح اتصال مع الأطراف في طرابلس لوقف التصعيد وأي تحشيد عسكري”، داعيةً إلى “العمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد”.

وتمسكت اللجنة، بـ “ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات وتسليم مراكزهم للجيش الليبي”، مطالبةً بـ “دعم دولي للجيش وحل أزمة المرتبات وتدريبه لمكافحة التنظيمات الإرهابية”.

وأوصت اللجنة، بـ “فتح كافة المنشآت النفطية فورًا دون أي شروط تحت رقابة دولية لمراقبة سير العمل”.