«أعيان قبيلة العواقير» لـ«الدبيبة»: لابد من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي

استقبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء، وفدا من أعيان قبيلة العواقير، بحضور وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة.

وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات الاجتماعية والسياسية والشأن العام بمجالاته المختلفة.

وأكد الأعيان، خلال كلماتهم، ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، كونها مطلب لكل أبناء الشعب الليبي، مع ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكافة المناطق والمدن الليبية.

وتناول الأعيان، الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنين في الحدود الليبية المصرية، مطالبين الحكومة بمعالجة هذا الأمر واتخاذ عدد من الإجراءات حيال ذلك.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن سلسلة لقاءات يجريها الدبيبة، لدعم إجراءات الانتخابات وتوضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية لتنفيذها، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.