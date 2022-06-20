تقرير قبرصي: ما تفعله تركيا في ليبيا إعادة تأسيس للإمبراطورية العثمانية

ليبيا – هاجم تقرير تحليلي نشرته صحيفة “قبرص ميل” القبرصية الناطقة بالإنجليزية مساعي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان لطمس حقائق التاريخ القبرصي.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا النهج التحريفي لعدة معالم بقبرص اليونانية يكشف بما لا يقبل الشكل عن جهود الأتراك وزعيمهم أردوغان لإعادة تأسيس إمبراطورية عثمانية سقطت وتشكيل تركيا القوة المهيمنة في أوروبا المتوسطية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستشهد التقرير بمقولة الرئيس التركي لتنقل ما يخص الشأن الليبي منه المرصد:”تركيا تتحمل مسؤولية تجاه مئات الملايين من إخواننا في المنطقة الجغرافية التي نرتبط بها من خلال الروابط التاريخية والثقافية إنه واجب ولكن أيضا حق لنا في الاهتمام بليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص

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