العربي الجديد: أوروبا توسع مخططاتها عبر شمال إفريقيا لمنع التدفقات المستقبلية للهجرة

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية لمجلة العربي الجديد القطرية استعداد الاتحاد الأوروبي لبدء تمويل جهاز خفر السواحل في مصر.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد كشف عن حجم التمويل البالغ 80 مليون يورو الرامي إلى منع ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط بعد أن فر 3500 مصري حتى الآن من البلاد خلال هذا العام.

وبحسب التقرير سيتم منح التمويل على دفعتين خلال الأشهر الـ18 المقبلة إذ ستكون الأولى بواقع 23 مليون يورو لتوفير معدات مراقبة الحدود البحرية تليها الـ57 مليون الأخرى وحسب الاحتياجات، مبينًا إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت بالفعل تمويلا مكثفًا لخفر السواحل الليبيين.

وأضاف التقرير إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص أوروبا على توسيع مخطط عبر شمال إفريقيا لمنع التدفقات المستقبلية للهجرة غير الشرعية إلى الأراضي الأوروبية رغم اتهام خفر السواحل الليبيين بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ما يبرز الخشية من قيام المصريين بذات الانتهاكات.

ترجمة المرصد – خاص

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