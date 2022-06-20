لبحث إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.. رايسيدون زينينغا يلتقي وفد من أعيان قبائل ليبيا

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بحث مساعد الأمين العام المساعد ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة رايسيدون زينينغا أمس مع وفد من أعيان القبائل في كافة أرجاء ليبيا سبل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وعبر أعيان القبائل عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وشدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع اندلاع الصراع ووقف تدفق الأسلحة وتحقيق انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية .

وناشد أعيان القبائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها.

كما اكدوا على الحاجة إلى حماية أفضل لحقوق المعتقلين السياسيين والإفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني.

وسلط الأمين العام المساعد زينينغا الضوء على جهود الأمم المتحدة المكثفة.

والرامية الى التوصل الى اتفاق بشأن إطار دستوري لإجراء الانتخابات في محادثات القاهرة الجارية.

وتقود المباحاثات المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

فيما حث زينينغا الأعيان والشعب الليبي بشكل أوسع، على إسماع أصواتهم لقادة البلاد وصناع القرار.

وذلك بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

كما اكد للوفد استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العمل مع السلطات الليبية لضمان حصول جميع المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ الاحكام القضائية بشأن الإفراج عن المحتجزين.