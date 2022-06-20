تقارير اقتصادية تواكب أزمة الطاقة العالمية وعلاقة ليبيا بها

ليبيا- تطرق تقريران اقتصاديان نشرتهما صحيفة “أبيلين ريبورتر نيوز” الأميركية “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز لأزمة الطاقة عالميا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت ما يخص ليبيا منهما صحيفة المرصد أكدا إن سياسة الشعارات والخطب التي يتبعها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لن تعالج أزمة الطاقة في الولايات المتحدة مشيران إلى أن من بين أسباب الأزمة على صعيد عالمي انخفاض الإنتاج النفطي الليبي لأكثر من 85%.

وأضاف التقريران إن هذا الإنتاج انخفض إلى 200 ألف برميل يوميا قياسا بأكثر من مليون في السباق على خلفية الاضطرابات السياسية في ليبيا مبينا إن الأخيرة في نطاق عاصفة نفطية مثالية ما يشير إلى أن الأسوأ غير المتوقع قد حصل في ظل غياب الحلول السريعة.

ترجمة المرصد – خاص

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