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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 20 يونيو 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 20 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح مابين (34-38)مْ على الدواخل وترتفع من يوم الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (27-32)مْ وتكون علي مناطق الدواخل مابين (34-38)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول تدريجيا من يوم الغد شرقية إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية الجوية طقسيو الغد الحرارة السماء (م) طقس اليوم 30 الحرارة السماء الحرارة الصغرى (م(یو) (م(الیوم) المدينة 32 31 السماء صافية 22 20 زواره 31 الزاوية 22 22 21 18 زليتن السماء 34 34 18 20 20 30 إلى 30 د ابونجیم 32 30 اجدابيا بنغازي 21 18 38 39 42 23 25 25 طبرق السماء 40 40 23 25 غدامس 42 السماء السما السماء السماءصافية صافية السماء 39 25 23 القطرون 23 صافية 38 23 22 الكفرة‏'‏

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