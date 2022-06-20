شينخوا: فشل مباحثات القاهرة يعني الذهاب إلى حل دولي جديد للأزمة الليبية

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية مسألة الجولة الـ3 لحوارات المسار الانتخابي الدستوري في القاهرة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المحلل السياسي فرج الدالي قوله إن هذه الحوارات تمثل فرصة حقيقية ونادرة لإغلاق قضية المسار الدستوري الصعب بسبب عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور منظم ما يمثل العائق الأكبر في طريق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال الدالي:”الحوارات أكثر أهمية من سابقاتها بوصفها ساعية للتوصل إلى توافق حول مسودة أو قاعدة دستورية ليبية يمكن قبولها من قبل جميع الأطراف المتنازعة وقد تؤدي إلى فرصة لنجاح الانتخابات بعد ذلك بعد الإخفاق في إجرائها في وقت سابق”.

وبحسب أستاذة القانون إيمان جلال يدعم المجتمع الدولي بما في ذلك مصر بقوة التوافق بين الليبيين لإنهاء الخلاف الدستوري لأن القاهرة تدرك تماما أن أي انتخابات في ليبيا محكوم عليها بالفشل وأن النتائج لن تقبل من قبل جميع الأطراف الليبية طالما أن القاعدة الدستورية التي تنظمها مفقودة.

وتابعت جلال بالتأكيد على أن من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى فشل إجراء الانتخابات في وقت سابق الطعون القانونية على المواد المتعلقة بصلاحيات ومدة الرئيس وهي نقاط حساسة لجميع الأطراف الليبية في وقت أبدى فيه المحلل السياسي عماد جلول هو الآخر وجهة نظره بالخصوص.

ورأى جلول إن اجتماعات القاهرة يجب أن تؤدي إلى تفاهمات نهائية لتجنب احتمال نشوب حرب وصراع في ليبيا مؤكدا إن القاهرة قادرة على لعب دور رئيسي في التقريب بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري لأنها تملك أدواتها المؤثرة في الشأن الليبي.

وأضاف جلول إن نتائج الجولة الـ3 والأخيرة قد تجسر الهوة بين الأطراف الليبية في وقت يعني فيه أي فشل في الاتفاق على مسار دستوري الذهاب إلى حل أو خطة دولية جديدة لتحل محل الانتخابات في أسرع وقت ممكن وتمنع نشوب صراع مسلح.

ترجمة المرصد – خاص

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