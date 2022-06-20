طرابلس 20 يونيو 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

الملخص العام

أجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة و الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح مابين (34-38)مْ على الدواخل وترتفع من يوم الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (27-32)مْ وتكون على مناطق الدواخل مابين (34-38)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب و الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول تدريجياً من يوم الغد شرقية إلى جنوبية شرقية و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء: صافية بوجه عام و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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