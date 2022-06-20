وليامز: الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية للانتخابات

انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر اليوم 20 يونيو.

وأوضحت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان صحفي، أن اللجنة أحرزت المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وقالت وليامز، “أدعو رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة. وباسم الأمم المتحدة، أود أن اغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة هنا في القاهرة”.

وتابعت وليامز، “أود أيضاً أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط. ويستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم. وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم. وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات. وختاماً، أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة الرائع الذي رافق الليبيين في مساعيهم”.