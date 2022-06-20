الدبيبة: لا بد من تنظيم وتفعيل عمل مصلحة التخطيط العمراني

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وزير الإسكان والتعمير بالحكومة أبو بكر الغاوي ومدير مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد تكريس اللقاء لمتابعة سير العمل بالمصلحة التي أعيد تشكيل إدارتها من قبل الحكومة بهدف تفعيل دورها والقيام بمهامها المناطة بها المتعثر العمل بها منذ سنوات.

وبحسب البيان استمع الدبيبة لعدد من الملاحظات الفنية والقانونية من قبل الغازي ومدير المصلحة التي تحتاج إلى إجراءات فضلا عن متابعة الخطوات الإجرائية للمصلحة بشأن اعتماد بعض المخططات الحضرية وما يضمن سلامتها.

ونقل البيان عن الدبيبة تشديده على ضرورة بذل الجهود بشأن تنظيم المصلحة وتفعيل عملها لتنفيذ خطة الحكومة في جميع المجالات.

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