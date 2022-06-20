“الأرصاد”: أجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق ليبيا، بداية من الاثنين.
وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة:
رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(30-33)مْ على المناطق الساحلية، وتتراوح ما بين (34-38)مْ على الدواخل وترتفع اعتبارًا من الأربعاء.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (27-32)مْ وتكون على مناطق الدواخل ما بين (34-38)مْ.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء شرقية إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-41)مْ, وتسجل ارتفاعًا الأربعاء.
الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-40) مْ.
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