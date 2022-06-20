أمن بنغازي: القبض على شخص سرق 6 منازل في منطقة سيدي خليفة

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص سرق 6 منازل في منطقة سيدي خليفة.

وقال بيان صادر عن المديرية: “نجح مركز شرطة سيدي خليفة، في القبض على شخص قام بسرقة أكثر من ستة منازل بحي طيبة بمنطقة سيدي خليفة”.

وأضاف البيان “استجابةً لشكاوى المواطنين ضد شخص مجهول الهوية قام بسرقة محتويات منازلهم على الفور؛ أصدر رئيس المركز رائد جاد الله ماضي، تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب”.

وتابع “تم خروج أعضاء التحريات لجمع المعلومات وتمشيط الاختصاص وعند تجوالهم حضر إليهم المواطن م.ع.م وأبلغهم بقيام أحد الأشخاص مجهول الهوية بالدخول إلى منزله مُحاولاً سرقة مُحتويات المنزل، حيث حاول الشاكي ضبطه ولكن الشخص المطلوب قاومه ولاذ بالفرار”.

واستطرد “بعد الحصول على مواصفات المركبة تم مشاهدة المركبة نوع هيونداي حلوة وعلى متنها الشخص المطلوب تتجول داخل الاختصاص وعلى الفور تم ضبطه والانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى أ.م.أ من مواليد 1985 من سكان منطقة سيدي خليفة وعند الضغط عليه اعترف بسرقته لمحتويات ستة منازل بالمنطقة والطريقة التي كان يدخل بها لتلك المنازل وتم إحالته للنيابة العامة”.