اللافي والعباني يبحثان دور هيئة الأوقاف في المصالحة الوطنية

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي برئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل الهيئة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى تأكيد الجانبين على دور الهيئة في تعزيز اللحمة الوطنية ولم الشمل ونبذ خطاب الكراهية عبر المنابر الدينية.

وتابع البيان إن اللافي والعباني تطرقا لأهمية مساهمة الهيئة من خلال الفروع والمكاتب خلال هذا الأسبوع في إطلاق الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيمثل استراتيجية عمل المفوضية العليا المعنية.

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