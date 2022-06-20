الارصاد توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 20/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس لهذا اليوم ويوم الغد، حيث الأجواء معتدلة ومستقرة على أغلب مناطق البلاد.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال مابين (28– 33) مْ، وتكون مابين (35– 40) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة ارتفاع من يوم الأربعاء على المناطق الغربية خاصة على مناطق الدواخل.

والله أعلـــــــــــــم.