البعثة الأممية: تدريب 10 شباب من ليبيا في إيطاليا مدة 6 أشهر

قالت البعثة الأممية، إن 10 شباب ليبيين وصلوا إلى إيطاليا لإكمال برنامج متدرب مدفوع الأجر لمدة 6 أشهر مع شركات إيطالية مختلفة.

أضافت “البعثة” في بيان، أن هذه المبادرة تعزز تحسين المهارات من خلال مسارات الهجرة الدائرية، وقد عقدت المنظمة الدولية للهجرة شراكة مع جامعتي بنغازي وطرابلس للاختيار المسبق للمشاركين، بالإضافة إلى تنظيم دورات مكثفة في اللغة الإيطالية قبل المغادرة.

وتابعت قائلةً: “البرنامج ممول من وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي في إيطاليا وتنفذه بعثات المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا وليبيا، بالتنسيق الوثيق مع السفارة الإيطالية في ليبيا”.