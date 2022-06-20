الهاشمي: الأتراك ينسقون مع تشكيلات مسلحة محلية ما يعزز نفوذ تلك الجماعات

أكد عضو مجلس النواب، محمد الهاشمي، أن اعتزام تركيا التمديد لبقاء قواتها في ليبيا 18 شهراً إضافية، تزامن مع ما تشهده ليبيا من انعكاس للصراع الراهن في أوكرانيا، معبراً عن أسفه لوجود قوات أجنبية في بلاده تمثل أطرافاً رئيسية في الصراع المحتدم.

وقال الهاشمي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن تمديد تركيا لقواتها في ليبيا ينذر بتكرار الأمر من دول أخرى، مما يبقي الأوضاع على ما هي عليه في البلاد، فوجود قوات أجنبية من أي دولة في بلادنا مرفوض، كما أنه مقلق للجميع وليس للنخبة السياسية فقط”.

وأضاف “الأتراك ينسقون مع تشكيلات مسلحة محلية ما يعزز نفوذ تلك الجماعات، وهذا يتعارض مع كافة المخرجات الأممية الداعية لنزع سلاح تلك التشكيلات وإعادة دمجهم في المؤسسات الأمنية والمدنية”.