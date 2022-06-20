الهجرة غير القانونية على طاولة محادثات الكوني وساباديل

استقبل النا ئب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، موسى الكوني صباح الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وأكد ساباديل استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، حتى بلوغ مرحلة الاستقرار الدائم من خلال إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

من جهته، ذكر الكوني أن الانتخابات والمصالحة الوطنية هما الملفان الأهم في عمل المجلس الرئاسي في الوقت الحالي، مثمنًا دور الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على ملف الهجرة غير القانونية والجهود الهادفة إلى الحدّ منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية