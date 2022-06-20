في تركيا.. المشري يشارك في مؤتمر برلماني دولي حول الهجرة واللاجئين | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الإثنين، في المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للبرلمانات

وجاء المؤتمر الذي نظم في تركيا بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير، تحت عنوان “البرلمانات والاتفاقات الدولية حول الهجرة واللاجئين”.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، يهدف المؤتمر إلى تجميع سلسلة من أفضل الممارسات البرلمانية ولتحديد مسارات واضحة يمكن اتخاذها في عمل البرلمانات.

كما يهدف المؤتمر إلى تقديم نماذج للحكومات والمنظمات الدولية لتمكين المهاجرين من العيش بأمان، وتخفيف الضغط على الدول المضيفة.

وحضر المؤتمر كل من أعضاء المجلس: عمر أبو ليفة والسنوسي القمي وماجدة الفلاح.

كما حضره القائم بأعمال السفارة الليبية في تركيا، عبدالله شعبان، والقنصل العام، صلاح الدين الكاسح.