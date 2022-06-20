المنقوش: اللاجئون ليسوا أعداءنا إنما الجهل والفقر والحروب

رأت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، أن اللاجئين ليسوا أعداءنا، مشيرة إلى أن العدو الحقيقي هو الجهل والفقر والمرض والحروب.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “هذا اليوم يذكرنا بأن للجميع فرصة في البحث عن حياة كريمة، اللاجئين ليسوا أعداءنا، العدو الحقيقي هو الجهل، الفقر، المرض والحروب”.

وأضافت في تغريدتها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين “علينا جميعًا تحمل مسؤولية التغيير وتحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا من أجل مستقبل أفضل للجميع”.