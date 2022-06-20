ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 June, 2022

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الإثنين، في المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للبرلمانات بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير، تحت عنوان ” البرلمانات والاتفاقات الدولية حول الهجرة واللاجئين” في الجمهورية التركية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، يهدف المؤتمر إلى تجميع سلسلة من أفضل الممارسات البرلمانية ولتحديد مسارات واضحة يمكن اتخاذها في عمل البرلمانات، بالإضافة إلى تقديم نماذج للحكومات والمنظمات الدولية لتمكين المهاجرين من العيش بأمان، وتخفيف الضغط على الدول المضيفة.

يشار إلى المؤتمر حضره أعضاء المجلس “عمر أبو ليفة” و”السنوسي القمي” و”ماجدة الفلاح”، كما حضره القائم بأعمال السفارة الليبية في تركيا “عبدالله شعبان” والقنصل العام “صلاح الدين الكاسح”.