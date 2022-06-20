أجواء صيفية في معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تبقى الأجواء الصيفية مستقرة على معظم مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 30 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل، وترتفع من يوم الأربعاء.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 27 و32 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

بينما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الأربعاء.

وفي الكفرة – السرير – تازربو تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.