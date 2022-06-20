اليعقوبي: على أفراد الداخلية رفع قضية عاجلة ضد “خالد مازن”

قالت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب، إن تصريح وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد مازن، بشأن المنشقين عن وزارته باعتبارهم مرضى نفسيين، تصريح خطير للغاية، ويلقي بظلاله على أمن المواطن.

أضافت على تويتر: “هذا التصريح يعني أن وزارته ممكن أن تمارس الإرهاب والقمع والقتل، فتوظيف مرضى نفسيين يؤخذ عليك يا خالد لا عليهم، وتحية إجلال لجميع أفراد وزارة الداخلية، وعليهم رفع قضية عاجلة على هذه الإدعاءات الباطلة”.

كان عدد من أفراد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، قد خرجوا في بيان معلنين انشقاقهم عن الوزارة، في ظل تمسك الحكومة بعدم تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.