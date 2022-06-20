تراجع الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

العنوان-طرابلس

سجلت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية تباينا، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وتراجع متوسط سعر الدولار الأمريكي إلى 4.81 دينار اليوم مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر صرف اليورو، مسجلا 5.07 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، بينما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.89 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار على الترتيب، في حين انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني قرشا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار أمس.