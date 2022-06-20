الكوني يبحث مع سفيرة فرنسا المستجدات السياسية في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، “باتريس لورابين دوهلين” لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الكوني أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وفرنسا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يساهم في تحقيق الاستقرار بليبيا.

من جانبها جددت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي العمل لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، واجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف.