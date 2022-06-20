ربيعة ابوراص تشارك في منتدى الحكم المحلي الليبي.. وهذه رسالتها

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق مشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة ابوراص، في فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي “لقاء الشركاء الدوليين”.

وعقدت الفعاليات بالعاصمة التونسية بمشاركة مجموعة من سفراء الدول من بينها سفير الاتحاد الأوروبي و سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى القائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا.

وبحسب ما أورده “بلحيق”، فقد حظيت فعاليات المنتدى بمشاركة واسعة لـ 21 منظمة دولية بين مؤسسات دولية مانحة ومنفذة.

وجاءت مشاركة رئيس اللجنة في المنتدى في سياق العمل على دعم التنمية المحلية من خلال التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وفي كلمتها، شددت “ابوراص” على ضرورة الاهتمام بالإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم خطة التحول اللامركزية، خاصة في ظل النزاعات القانونية المترتبة على نقل الاختصاصات للبلديات.

وأشارت إلى ضرورة أن يتناول المنتدى دور البلديات في العمل على ملف التنمية والبدائل الاقتصادية للنفط و حوكمة الهجرة والاستفادة منه في دعم العمل التنموي داخل البلديات.

ولفتت “ابوراص” إلى أهمية العمل بناءً على المقاربة الشاملة والتي تعني أن يضم المنتدى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية على طاولة واحدة؛ بغرض الخروج بحلول شـاملة للتحديات التي تواجه التحول للامركزية.

يشار إلى أن فعاليات منتدى الحكم المحلي الليبي استمرت على مدى يومين.

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