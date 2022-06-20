الحويج يحظر إصدار تراخيص لتداول السلع والدواء دون الحصول على شهادة مطابقة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حظر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، على مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية دون الحصول على شهادة مطابقة أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم “590” على أن يلزم كافة مزاولي الانشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتـداول السلع والمنتجـات الغذائية أو الدوائية، تسوية أوضاعها، وفقا لأحكـام هـذا الـقـرار في أجل أقصاه (60) يوما من تاريخ صدوره.

ووفقا لنص المادة الثالثة من القرار تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية والجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.