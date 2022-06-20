الغرياني لـ معلمي وطالبات مدرسة الإمام مالك: لا تستسلموا للفساد والظلم الموجود في البلاد

حث مفتي المؤتمر العام المعزول، الصادق الغرياني معلمي وطالبات مدرسة الإمام مالك للتعليم الشرعي في غريان على تعلم العلم الشرعي، وذلك خلال زيارته لكلية العلوم الشرعية بمدينة غريان.

الغرياني وخلال زيارته لكلية العلوم الشرعية، قال: “سيكون هناك بشائر عظيمة للمستقبل وقيادة الأمة للخير والصلاح وتعليم العلم الشرعي الصحيح، وتكونون على المستوى المطلوب لتحترمكم الأمة، فلا بد من إعدد أنفسكم أعداد جيد بأفكار صحيحة، وعدم الاستسلام للفساد والظلم الموجود في البلد”.

وأضاف: “يجب أن يكون لكم رأي بكل قوة وشجاعة، والجمع بين العلم الشرعي والفقه والدين وبين حمل قضية الأمة، كونه من الدين وليس خارجًا عنه، فالدين ليس تعلم أحكام الزكاة والصيام والصيام، بل حمل قضية الأمة والعدل ونصرة الحق وإقامة الدين في بلاد المسلمين ومحاربة الفساد”.