ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 June, 2022

رأى عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور سالم كشلاف أن عدم الوصول إلى نتائج بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة كان أمرًا متوقعًا، لأن كل طرف كان مختلفًا منذ البداية عن الآخر، فمجلس النواب يرى أنه بصدد تعديل مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ومجلس الدولة يرى أنه بصدد إعداد قاعدة دستورية مؤقتة تجري على أساسها الانتخابات، ويحال مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة لإجراء الاستفتاء عليه.

و أضاف كشلاف في تصريحات صحفية ،اليوم الإثنين أنه على الرغم من فشل اجتماع القاهرة إلا أن المستشارة ستيفاني وليامز تحاول أن تجمّل الصورة العامة، بإظهار أن هناك توافقًا قد تحقق بين الأطراف، وهو أمر غير صحيح،وتحاول ستيفاني أن تخفي به فشلها في تحقيق نجاحها الشخصي الذي كانت تسعى إليه على حساب الحالة الليبية، ولا ننسى أنها استثنت الهيئة التأسيسية من كل الحوارات، وهي الجهة التي أنجزت مشروع الدستور والمختصة دون غيرها بتعديله”.

وأشار إلى أن ستيفاني تحاول الآن أن تسوّق إلى أن الدستور هو القاعدة التي ستجري عليها الانتخابات بعد أن تنكرت له لمدة 5 سنوات كاملة، في تجاوز واضح لاختصاصاتها وخرق لحق الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب.

وأضاف: “ما تحاول أن تسوق له ستيفاني من أنها دعت رئيسي المجلسين إلى اللقاء خلال الـ10 أيام القادمة، هو أيضًا من باب الخداع السياسي، فالموعد المحدد ضرب له موعد ولقاء سيعقد في روما بدعوة دولية، وليس له أي علاقة بما سمته ستيفاني (الوصول إلى حلول في المسائل العالقة)، حول ما سوّقت له بأنه (مواد خلافية في مشروع الدستور)، ونتائج هذا اللقاء واضحة، هذا إن عُقد بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

كشلاف أعرب عن اعتقاده بأن خيار الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة أصبح خيارًا ملحًا يجب على الأطراف الدولية والوطنية تبيينه ودعمه، بعيدًا عن الحسابات أو التسويات السياسية بين أطراف أصبح من المستحيل نجاحها في التوافق على أي استحقاق وطني.