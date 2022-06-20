دعما للعملية الانتخابية.. “السايح” يلتقي وفد الجمعية الوطنية

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ظهيرة الاثنين، وفدًا يضم رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، وذلك بمقر المفوضية.

جاء ذلك الاجتماع في إطار التواصل مع كافة مكونات الشعب الليبي المهتمة بالعملية الانتخابية.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات حرة نزيهة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية، مثمنين ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية، وسعيها للإيفاء بالتزاماتها أمام الليبيين.

وتعتبر الجمعية الوطنية منظمة أهلية تضم عددًا من المكونات المدنية في ربوع ليبيا بهدف دعم المسار الانتخابي.

وقدم رئيس الوفد لرئيس مجلس المفوضية مقترحًا لقاعدة دستورية جديدة ومشروع قانون للانتخابات البرلمانية كمخرج مقترح من قبل المكونات المدنية لحالة الانسداد السياسي وعدم التوافق بين الأجسام السياسية.‬

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