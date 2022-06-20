الدبيبة يبحث مع وزير خارجية الكونغو ملف المصالحة الوطنية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود غاكوسو، دعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا وجهود الاتحاد الأفريقي في دعم هذا الملف.

جاء ذلك، في حضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش ومندوب دائم لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي محمد آدم لينو.

وقالت خارجية حكومة الوحدة، إن الدبيبة في حضور المنقوش بحث مع الوزير الكنغولي والوفد المرافق له من الاتحاد الأفريقي في ديوان مجلس الوزراء، دعم مشروع المصالحة الوطنية.

وأضافت، أن الدبيبة ثمّن جهود الوزير الكونغولى وجهود الاتحاد الأفريقي في دعم هذا الملف خاصة. وأشارت إلى أن هذا الملف سيعزز من الاستقرار فليبيا، ويمهد الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية التي كانت ولازالت مطلب الشعب.

وألقت، المنقوش ونظيرها الكنغولي، عقب الاجتماع، كلمة حول اللقاء. وقالت المنقوش، أمام الصحفيين، إن حكومة الوحدة تثّمن جهود الوزير في المساهمة في المصالحة الوطنية بتعزيز واستقرار وسيادة ليبيا.

وأكدت المنقوش على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكونغو.

من جانبه، قال الوزير الكنغولي، إننا نحث على السلم والمصالحة الوطنية وهي إحدى الشروط للانتخابات.

وأكد، على دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية والسلم والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أنه شارك الأفكار، حول المصالحة الوطنية مع رئيس حكومة الوحدة ووزيرة الخارجية.