السلامي: حكومة الدبيبة لن تسلم السلطة حال عدم وجود قاعدة دستورية متفق عليها

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي إنه لا يرى أي أفق في القريب العاجل لحلحة الأزمة في المشهد الليبي.

السلامي أوضح خلال مداخلة تلفزيونية، أن اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة ستنتهي اليوم الأحد، وربما تتحجج حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة في حالة عدم وجود قاعدة دستورية ولن تسلم السلطة وستبقى الأمور تراوح مكانها.

وبين السلامي أنه ربما سيكون هناك حل آخر بإعلان حالة الطوارئ في البلاد من تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال.