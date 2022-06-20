بودوارة: أرفض تدخل مجلسي النواب والدولة للعبث بدستور استقلالنا 1951

أعلن أشرف بودوارة، المنسق العام للمؤتمر التمهيدي للمطالبة بعودة دستور الاستقلال، رفضه مسودة اتفاق اللجنة المشتركة لاجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، وقال إن بيانهم مرفوض ولا يمكن القبول به أبداً، مؤكداً رفضه بشكل قاطع لتدخل مجلسي النواب والدولة في دستور الاستقلال 1951.

كتب بودوارة على فيسبوك: “بيان مرفوض جملةً وتفصيلاً ولا يمكن القبول به ابداً، ونرفضهُ بشكل قطعي أن يتدخل مجلسي النواب والدولة المنتهي الولاية للعبث في دستور استقلالنا 1951 ولا نقبل مقترحهم أبداً مهما كانت النتائج، بعد فشلهما وتسببهم في الحروب والسرقات وانهيار بلادنا ومعاناة شعبنا، فلايمكن الوثوق بهم ولايمكن أن يكونوا طرفاً في مستقبل ليبيا القادم السياسي والدستوري بأي حال من الأحوال” وفق قوله.

وتابع المنسق العام للمؤتمر التمهيدي للمطالبة بعودة دستور الاستقلال، قائلاً: “هؤلاء أمامهم فرصة أخيرة فقط غير قابلة للتغيير وهي أن يرحلوا بسلام أو يتم عزلهم، فليبيا ملكية دستورية 1951”.