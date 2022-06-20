مشاورات المسار الدستوري خلصت إلى توافقات وهمية

أخبار ليبيا 24

وصف عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، اليوم الإثنين، ما خلصت إليه مشاورات المسار الدستوري في القاهرة بأنها “توافقات وهمية”.

واعتبر افحيمة، في تدوينة على فيسبوك، أن كل التصريحات السياسية السابقة، حول نجاحها، “لم يكن سوى ذرًا للرماد في العيون”.

وقال: ” انتظارنا للحل سوف يطول ولن ترى البلاد انتخابات في القريب، طالما استمرينا في رهن القرار السياسي للخارج”.

وأضاف: “اجتماعات الفاعلين على الأرض يجب أن تكون داخل ليبيا ويجب نبذ وإقصاء كل من يستمد فاعليته من خارج البلاد”.

ختام مشاورات المسار الدستوري

واختتمت في القاهرة، المشاورات الأخيرة للجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وأعلنت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة. وقالت وليامز: “إن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات”.

ودعت وليامز، رئاستي مجلسي النواب والدولة، إلى عقد اجتماع خلال عشرة أيام، في مكان يتفق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وقالت وليامز، في بيان، “يستحق الشعب الليبي المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات”.