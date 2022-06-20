معزب: تاريخ انتهاء ولاية الدبيبة هو يوم إجراء الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن لقاء رئاستي مجلس النواب والدولة وفق دعوة المستشارة الأممية في اختتام الجولة الثالثة من مفاوضات المسار الدستوري ستكون أقرب للتوافق من اجتماع بين لجنتين وستكون مسؤولية ما يتم التوافق عليه كبيرة وفردية، مرجحاً عدم مغامرة رئيس المجلس خالد المشري بمستقبله في سبيل تمهيد الطريق لحفتر للوصول إلى سدّة الرئاسة، وفق قوله.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية أن الطرف الآخر بالمقابل مستميت على إزاحة كل ما يعيق وصول خليفة حفتر للحكم معتبرا أن هذه هي فرصته الأخيرة في إنقاذ نفسه من الملاحقات القضائية التي ستطاله آجلا أم عاجلا.

كما أوضح معزب أن تاريخ انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية مرتبط بإجراء الانتخابات وهو ما لم يحدث بعد.