أوحيدة: أتمنى أن يتم التوافق على اعتماد دستور الاستقلال 51

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن قناعته أن حوار القاهرة لن يصل لشيء، متمنيا أن يكون البديل هو التوافق على اعتماد دستور الاستقلال 51 أو طرح للاستفتاء.

وقال أوحيدة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “استغرب ما أسمعه من بعض نخب برقة عن حوار القاهرة بخصوص القاعدة الدستورية”.

وأضاف “لا أدري من أوحى لهم أن ذلك الحوار تناول غير مواد مسودة دستور لجنة الستين، ما صرح به من صرح من أعضاء الحوار وما سمعته شخصيا من بعض أعضاء لجنة الحوار لم يتعد النقاش حول مواد تلك المسودة”.

وتابع “قناعتي من البداية أنهم لن يصلوا إلى توافق وتمنيت أن يكون البديل هو التوافق على اعتماد دستور الاستقلال 51 أو طرحه للاستفتاء مع شكل ونظام الدولة إلى جانب تلك المسودة المثيرة للجدل”.