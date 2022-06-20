افحيمه: هذه هي النقاط الخلافية الأكثر تعقيدا

اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، المحادثات الليبية المشتركة بجولتها الثالثة بين مجلسي النواب والدولة لوضع إطار دستوري للبلاد.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في بيان صحفي أن اللجنة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء في اجتماعات القاهرة، داعية الأطراف إلى الاجتماع مجدداً بعد 10 أيام في مكان يحدد لاحقا. ولمزيد من التفاصيل والقراءة والتحليل للمحادثات الليبية المشتركة أجرت “بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب صالح افحيمه، وغلى نص الحوار:

– كل ما أعلن عنه بوصفه تقدمات أحرزها الفريقين هي مسلمات متوافق عليها قبل قدومهم للقاهرة.

– النقاط الخلافية الأكثر تعقيدا هو السماح من عدمه لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح.

– التوافق سيكون أبسط إذا تخلت البعثة عن معتقدها بأن الأشخاص على رؤوس المؤسسات هم أكثر فاعلية من المؤسسات نفسها.

– الضامن الأهم لإجراء الانتخابات هو الإقبال الشعبي والوعي بضرورة تجديد الشرعيات المتآكلة.

-الخطوة القادمة يجب أن تكون العمل على توحيد الحكومتين لتصبح البلاد تحت سلطة حكومة واحدة تستطيع تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

بداية.. كيف تابعتم سلسلة مباحثات لجنة الحوار الدستوري الليبي بالقاهرة؟

الوضع كما هو عليه، ولا يوجد أي تقدم يذكر تحقق من هذه المحادثات، كل ما أعلن عنه بوصفه تقدمات أحرزها الفريقين هي مسلمات متوافق عليها قبل قدومهم للقاهرة، اما النقاط الخلافية والتي تمثل قنابل موقوتة في هذا المسار كترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين ومقر السلطة التشريعية القادمة، وهل هي من غرفة واحدة أم من غرفتين، ونظام الحكم وغيرها الكثير من النقاط، فهذه لم يتم حتى فتح باب النقاش فيها بالشكل المطلوب.

ما أبرز النقاط الخلافية؟

كما أسلفت فالنقاط الخلافية كثيرة ومتدرجة من حيث صعوبة حلها، لعل أكثرها تعقيدا هو السماح من عدمه لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح، ثم مقر السلطة التشريعية وشكلها ومراحلها، أيضا نظام الحكم والصلاحيات الدستورية ونقاط أخرى كثيرة.

-برأيك.. كيف يمكن تحقيق توافق على المواد الخلافية والوصول إلى مرحلة الصياغة النهائية؟

في اعتقادي ان التوافق سوف يكون أبسط بكثير إذا تخلت البعثة عن معتقدها بأن الأشخاص على رؤوس المؤسسات هم أكثر فاعلية من المؤسسات نفسها، وبالتالي فإنه سيمكنها التعامل مع المؤسسات التي أضعفتها وراهنت على استبدالها بأفراد من أجل الوصول إلى حل أسرع.

-المبعوثة الأممية دعت لاجتماع آخر خلال الأيام المقبلة.. هل من الأفضل عقد الجولة التالية في داخل ليبيا أم الخارج؟

هذه الدعوة تنم عن استمرار التخبط خصوصاً وأن البعثة أعلنت منذ وقت قريب أن اجتماعات القاهرة ستكون هي الأخيرة من نوعها، بل ولوحت بحلول بديلة في حال فشلها، لنجدها اليوم تصر على تضييع الوقت من خلال الإعلان عن جولة وربما جولات جديدة أخرى.

-من وجهة نظرك.. هل سيكون هناك تحديد لموعد الانتخابات حال اعتماد القاعدة الدستورية؟

مؤكد أنه فيما لو تم التوافق على القاعدة الدستورية فإن الخطوة التي ستليها هي تحديد موعد للانتخابات، وذلك طبعا بعد إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات بما يجعلها لا تتعارض مع مواد القاعدة الدستورية.

-ما ضمانات إنجاح الانتخابات؟

الضامن الوحيد وهو الضامن الأهم لإجراء الانتخابات هو الإقبال الشعبي والوعي بضرورة تجديد الشرعيات المتآكلة والوقوف في وجه كل من صور ويصور لليبيين بأن وجوده دون سواه هو الضامن لمصالحهم ولحياة كريمة لهم ولأبنائهم.

-أخيرا.. ما السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟

أتوقع أنه لن تكون هنالك انتخابات في المدى المنظور وفي اعتقادي أن الخطوة القادمة يجب أن تكون العمل على توحيد الحكومتين لتصبح البلاد تحت سلطة حكومة واحدة تستطيع تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.