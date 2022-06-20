لن تتراجع.. المنقوش تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة

أخبار ليبيا 24

أكدت، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، على تمسك حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالسلطة على الرغم من تكليف مجلس النواب، حكومة جديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت، المنقوش، إن “وزارة الخارجية لن تتراجع عن دورها في تعزيز استقرار ليبيا وحكومة الوحدة مستمرة لتعمل على الانتخابات وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة”. وأضافت، أن هذا ما يعطي الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها وزير الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود غاكوسو، في طرابلس.

وقالت المنقوش، أمام الصحفيين، إن حكومة الوحدة تثّمن جهود الوزير في المساهمة في المصالحة الوطنية بتعزيز واستقرار وسيادة ليبيا. وأكدت المنقوش، على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكونغو.

وبحث الوزير الكنغولي رفقة وفد من الاتحاد الأفريقي، مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، دعم مشروع المصالحة الوطنية.