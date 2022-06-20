المريمي: النقاط الخمس التي لم يتم التوافق عليها في “اجتماعات القاهرة” هي لُب أي دستور

قال خالد المريمي، الأمين العام لتحالف القوى الوطنية، إن النقاط الخمس التي لم يتم التوافق عليها بين لجنتي البرلمان والدولة في اجتماعات العاصمة المصرية القاهرة، هي لُب أي دستور أو قاعدة دستورية.

وأضاف المريمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يعني بالمختصر المفيد، استمرار لحالة عدم الاستقرار والنهب الممنهج”.

ولفت إلى أن الحل يكمن في التوافق على وثائق متعددة تكون في مجملها قوانين أساسية تساوي دستور مؤقت نعمل بها حتى تتمكن الأجيال القادمة من كتابة دستور في وثيقة واحدة.