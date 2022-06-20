الأبلق: الحل إجراء الانتخابات البرلمانية فقط

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق الاثنين، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، لن يقدما شيئا جديدا وأن دعوتهما للاجتماع لإنهاء النقاط العالقة هي محاولة لإخراج المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من الإحراج بعد فشلها في ترتيب اللقاء السابق.

وأضاف الأبلق أن وليامز تريد تقديم شيء إلى مجلس الأمن الدولي يضاف إلى سيرتها الذاتية خلال عملها في ليبيا، لافتا إلى أن الأخيرة تماهت مع التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره النواب.

وأشار الأبلق إلى أن فشل مباحثات القاهرة كان متوقعا منذ بداية انطلاق الاجتماعات استهدف المجلسان من خلاله كسب المزيد من الوقت بغية التمديد ونسف مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة.

كما أضاف الأبلق أن النقاط الخلافية ستبقى قائمة سواء شروط الترشح للرئاسة أو ما يتعلق بالإدارة المحلية وغيرها، معتبرا أن الحل هو الاتفاق على انتخابات برلمانية فقط بقاعدة دستورية محددة تحكم المرحلة القادمة لإجراء الاستفتاء.